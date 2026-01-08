8日（木）は北日本や日本海側で雪と風が強く冬の嵐となりました。東京は晴れましたが北風が冷たかったです。9日（金）は北日本や日本海側の冬の嵐は午後には一旦収まりそうです。今後の雪雲の予想です。8日夜は日本海側で雪や吹雪が続いています。ただこの後は、時間とともに雪雲が弱まっていきそうです。9日の昼には日本海側の雪も止んで、天気も回復するでしょう。ただ、穏やかな天気は長続きはしません。10日（土）は日本海から