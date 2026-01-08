8日、東京・大田区のマンション内で、40代の男性が血だらけの状態で見つかり死亡が確認されました。マンションはトビラや窓も施錠されていたといいます。警視庁は、事件の可能性があるとみて詳しく調べています。■玄関や窓は施錠…部屋に“血だらけ”で倒れている男性規制線の向こう側に多くの警察車両と捜査員。さらに、その後も続々と…。物々しい空気に包まれたのは、東京・大田区にあるマンション。8日、その一室で、男性が血