相川監督を中心に記念写真に収まる前列左から宮下、小田、島田、片山、後列左から成瀬、清水＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの新人合同自主トレーニングが８日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で始まった。６選手がキャッチボールやノックなどで体を動かした。ドラフト１位の小田康一郎内野手（青学大）は「不安もあったが、すごい楽しいし、周りの方々にもサポートしていただいた。