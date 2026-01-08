エッセイストの犬山紙子氏（44）が8日、都内で映画「旅の終わりのたからもの」（16日公開、ユリア・フォン・ハインツ監督）トークイベントに出席した。第2次世界大戦のホロコーストを生き残った父と、ニューヨークで生まれ育った娘が、ポーランドに戻り家族の歴史をたどる物語。犬山は「過去の自分をなでるシーンだけど、コメディーのようになっていた」と感想を語り、「アウシュビッツを取り上げた映画は当時を描いた物はあるけど