日本ハム・北山亘基投手が８日、母校の京産大を訪問し、活躍を報告した。昨季は９勝５敗、リーグ２位の防御率１・６３。学生たちから大歓迎され「在校生にとって僕の存在が大きくなるように」と、さらなる飛躍を誓った。野球部の後輩も昨年秋の関西六大学リーグで７年ぶりに優勝。「励みになったし、僕もみんなを勇気づけられるように。（プロが）増えたらうれしいし、先輩として引っ張りたい」と意気込んだ。先発の柱と期待さ