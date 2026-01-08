テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが８日までにインスタグラムを更新。衣装ショットを投稿した。佐々木アナは桜色のブラウスと水色のパンツを合わせた爽やかな衣装ショットを披露し、「本日もありがとうございました」とあいさつした。この投稿にファンからは「ブラウスお似合いです。」「ハッピーですよ〜若葉ちゃん」「今日も素敵で可愛いです」「わかばちゃんめっちゃ可愛い」「今日も爽やかで素敵です「とても可愛い