ドル円１５６．７０近辺、ユーロドル１．１６８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は156.70近辺、ユーロドルは1.1680近辺などで推移している。この日のドル円レンジは156.46から156.95までとなっており、現在の水準はその半ば付近となっている。市場では157.00に本日期限の大規模オプション設定が観測されており、上値を抑えているもよう。 ユーロドルは小動き。これまでのレンジは1.1669から