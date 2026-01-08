藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。1月6日（火）の同番組では、辻希美＆杉浦太陽夫妻、小池徹平が出演した新春2時間スペシャルの未公開トークが放送された。スキンシップの話でデレデレになる辻に、藤本から容赦ないツッコミが入り…。【映像】辻希美＆杉浦太陽夫妻が自宅でのスキンシップを再現番組では、5人の子どもをもうけた辻＆杉浦夫妻に、夫婦円満の秘訣を一問一答形式で聞いた。