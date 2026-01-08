ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢ÊÆ³ô°Â¤äÆüÃæ´Ø·¸¤Î°­²½¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¡¢Á°ÆüÈæ844±ß°Â¤Î5Ëü1117±ß¤ÈÂ³Íî¤·¤¿¡£Áê¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µÕ¹Ô¹â¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï78¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï²áµî¤ÎÇäÇã¤Ë¤è¤ëÄñ¹³ÂÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³ô²ÁÀÄÅ·°æ¡ÉÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ ¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¼ç¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¡¢12·î´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬¥×¥é¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤¿Âç¸Í²°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ó]¡¢£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤¬Åê»ñÉ¾