去年11月の実質賃金は、11か月連続のマイナスとなり、物価高に賃上げが追いつかない現状が続いています。生活が苦しくなる中、街では、美容室代を節約するという声も聞かれました。突然ですが、みなさん、お給料は上がっていますか？20代「給料は上がってはないですね。生活もぼちぼち、苦しいかなっていう」30代「給料はあまり変わらないんですけれど、モノが高いので」厚生労働省によると、基本給やボーナスなどを合わせた去年11