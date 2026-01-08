第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の女子3回戦と準々決勝が8日（木）に行われた。 令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）女王の金蘭会（大阪）は、2023年大会で準優勝だった誠英（山口）との3回戦を制すと、準々決勝で2023年大会ベスト4の熊本信愛女（熊本）と対戦した。この準々決勝を制した金蘭会は2年連続の準決勝進出を果たした。 インター