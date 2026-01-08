日本ハム・北山亘基投手（２６）が８日、シーズン終了報告のために母校の京都産業大学を訪問。「Ｍ−１グランプリ２０２５」を制したお笑いコンビ・たくろうの“ＫＳＤ旋風”に乗っかり、負けない活躍を見せることを意気込んだ。「お笑いは見られますか」と問われると、「ＫＳＤですか？」とニヤリ。「ＫＳＤ」とは京産大のＯＢで、たくろうのボケ担当・赤木が、同校を略したフレーズ。一夜にしてバズり、ＳＮＳなどでも京都産