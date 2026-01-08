世界的なブームとなっている「抹茶」。抹茶をめぐり他のお茶にも影響が及んでいるそうです。【画像を見る】「抹茶」と「煎茶」何が違うの？輸出量が約6倍に！？世界的ブームの「抹茶」山形純菜キャスター:抹茶専門店「雷一茶 伝法院通り店」には、海外の方が多くいらっしゃっていました。香港からの観光客は「香港では抹茶を使う店が増えている」と話していました。緑茶（抹茶を含む）の輸出量（2025年1〜10月）は1万84t。18