俳優の中島歩と超特急の草川拓弥が8日、都内で開催されたドラマ『俺たちバッドバーバーズ』記者会見に、高良健吾、阪元裕吾監督と共に出席。会見冒頭に行われた寸劇で中島が腕に小さな傷を作り、「流血ですわ（笑）」と苦笑した。【写真】中島歩＆草川拓弥、完璧なバディぶり！本作は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』の阪元監督とテレビ東京が、昨年放送された『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に