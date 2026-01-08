timeleszが現在開催中の、新体制初のドームツアー＜We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME＞を映像化することが決定した。2025年12月26日・27日の京セラドーム大阪から2026年1月7日・8日、追加公演の2月4日・5日の 東京ドーム公演を合わせ全6公演のドームツアー。2025年2月5日の新体制発足後から約11ヶ月の軌跡が詰め込まれた記念すべきライブツアーの模様が、初回限定盤／通常盤ともに3Disc仕様で余すことなく