◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１月８日、美浦トレセン中山巧者を母に持つピエドゥラパン（牝３歳、美浦・千葉直人厩舎、父エピファネイア）は、美浦・Ｗコース単走で６ハロン８３秒７―１２秒２を馬なりでマーク。滑らかなフットワークで、上々の動きを見せた。手綱を執った荻野極騎手は「良かったですよ。気持ちも乗りやすいので単走で、馬の雰囲気重視で追い切りを