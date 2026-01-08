阿部真央がTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』OP主題歌の新曲「Ding-dong」を、1月21日に配信リリースすることが決定した。昨年開催したツアー内でも新曲として披露されていた「Ding-dong」は、阿部真央が原作をもとに書き下ろされ、原作が持つあたたかさを音に落とし込んだ、伸びやかでゆったりとした楽曲に仕上がっている。さらに、明日1月9日からTikTokとYouTubeで先行配信されることも決定した。配信リリ