◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１月８日、美浦トレセントワニ（牝３歳、美浦・蛯名正義厩舎、父リオンディーズ）は美浦・Ｗコースでシマサンブラック（４歳１勝クラス）を２馬身追走。直線は馬なりのまま馬体を併せて、６ハロン８４秒８―１２秒２で併入に持ち込んだ。騎乗して感触を確かめた菅原明良騎手は「もともとそこまでスッと動けるタイプではないけど、状態は