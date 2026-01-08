メ～テレ（名古屋テレビ） ルイヴィトンなどの偽ブランド品を買取店に販売したとして、愛知県一宮市の男が逮捕されました。 商標法違反の疑いで逮捕されたのは、一宮市の会社員藤井大輔容疑者（35）です。 警察によりますと、藤井容疑者は去年9月から11月にかけてルイヴィトンやエルメスなどの偽ブランド品4点を稲沢市と一宮市の買取店に持ち込み、あわせて357万円で販売した疑いがもたれています。 調べに対し、藤