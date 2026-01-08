m-flo が、2月18日（水）にリリースする10枚目のオリジナルアルバム 『SUPERLIMINAL』 の全曲トラックリストおよび曲順を解禁した。本作は、25年間にわたり独自のコラボレーション文化を築いてきた m-flo が、その“loves”の系譜を完全進化させた意欲作。既報の通り「豪華lovesアーティストと新たなクリエイティブで、過去最大のスケールへと拡張した作品」として注目を集めてきたが、今回の曲順解禁により、アルバム全体を貫く楽