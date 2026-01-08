サンテレビは８日、６４３４人の命が奪われた阪神・淡路大震災から３１年となる１７日に、報道特別番組を放送すると発表した。番組では、午前５時半から「１．１７のつどい」の様子を神戸・東遊園地から生中継する。午後５時からは、神戸市出身のシンガーソングライター・井上苑子らをゲストに迎えて「バトン１．１７〜守りたい、だから伝える〜」を放送。被災者の話をもとに、記憶・教訓を継承する取り組みの重要性を考える。