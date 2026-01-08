福岡区検察庁は、地下鉄で女性のスカートの中を盗撮したとして書類送検された福岡県警捜査1課の元検視官室長の男（51）を県迷惑行為防止条例違反の罪で略式起訴しました。起訴状によりますと、元検視官室長で警視だった男（51）は2025年6月、福岡市地下鉄空港線の車内で、対面に座っていた20代のアルバイトの女性にスマートフォンを向け、スカートの中を盗撮したなどとされています。略式起訴は2025年12月16日付