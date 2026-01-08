ウォルト・ディズニー・ジャパンが、ディズニー不朽の名作『塔の上のラプンツェル』の実写映画化と、メインキャストを発表！ラプンツェル役にティーガン・クロフト、フリン・ライダー役にマイロ・マンハイムを迎え、全米での劇場公開が決定しています。 ディズニー映画 実写版『塔の上のラプンツェル（仮題）』 全米公開：劇場公開決定監督：マイケル・グレイシー脚本：ジェニファー・ケイティン・ロビンソンキャ