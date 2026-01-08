【新華社北京1月8日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は8日、2025年に釣魚島海域で中国海警局の船舶が確認された日数が過去最多だった24年の355日を上回ったとする日本メディアの報道を巡り、釣魚島とその付属島しょは中国固有の領土であり、中国海警による関連海域での巡航は正当で理にかなっていると表明した。張氏は次のように述べた。釣魚島とその付属島しょは中国固有の領土である。中国海警による関連海