年明け以降、中国は日本に対する揺さぶりを強めています。そこで今回の#みんなのギモンでは、「中国“資源”で圧力どこまで？」をテーマに、今年に入っても止まらない中国の動きについて、日本テレビ解説委員・小林史国際部長の解説です。■中国「資源」がらみで経済的な圧力さらに強める中国商務省は6日、軍事用に使われる可能性がある「軍民両用品」について、日本への輸出を禁止すると発表しました。日本政府は強く抗議しました