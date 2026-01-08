ディズニー・アニメーションの大ヒット作品『塔の上のラプンツェル』実写版のキャストが8日、発表された。主人公ラプンツェル役はティーガン・クロフト、フリン・ライダー役はマイロ・マンハイムに決定した。【写真】ラプンツェルの髪にぐるぐる巻きにされるフリン『塔の上のラプンツェル』は、魔法の長い髪を持つ少女ラプンツェルが長年閉じ込められて育った塔を飛び出し、偶然出会った泥棒フリン・ライダーと共に外の世界へ