株式会社ワニブックスでは、出演作品が続く期待の若手女優・矢野ななかのデジタル限定写真集『透明なファム・ファタル』を1月13日にリリースする。【写真】サウナハット×水着姿の美ボディSHOTなど公開本作は矢野が19歳の時に撮影されたもの。大学のサークル合宿をテーマに、初々しいユニフォーム姿から、しっとりとした大人の表情を見せる水着シーンまで、青春のきらめきと少し背伸びした大人っぽさを凝縮した1冊だ。等身大の彼女