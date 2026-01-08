1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÆü¸þºä46¤Î16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸Þ´üÀ¸¤ÎÂçÌî°¦¼Â¡£8Æü¤Î0»þ¤«¤é¤ÏÆ±¶Ê¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤ËÁá¤¯¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡ÙMV¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÂçÌî¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ­¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢Èà½÷¤ÎÈë¤á¤ë²ÄÇ½À­¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛÆü¸þºä46¡¢ÂçÌî°¦¼Â¤¬16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡ªÁªÈ´Æþ¤ê¤Î5´üÀ¸¤Ë¤âÃíÌÜÂçÌî¤Ï