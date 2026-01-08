セイコーウオッチは、＜クレドール＞ゴールドフェザーから、繊細なグラデーションと滑らかなカーブが美しい伊万里鍋島焼ダイヤル限定モデルを、2月6日に発売する。全世界で60本限定となる。＜クレドール＞は、貴金属を素材とした「特選腕時計」から1974年に誕生した日本発の高級ドレスウオッチブランド。フランス語で「黄金の頂き（CRETE D'OR」を意味するその名前にふさわしく、日本の美意識と匠の技による、最高級の品質と究極の