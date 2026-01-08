昨年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、1月8日から、リンツ ドバイスタイルチョコレート タブレットの新フレーバー「ダーク」「ホワイト」を数量限定で発売する。さらに、2月1日からバレンタインシーズン限定の「リンツ ドバイスタイルチョコレート ハートボックス」も数量限定で登場する。昨年の発売