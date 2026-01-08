「かっぱえびせん 紀州の完熟梅味」カルビーは、“やめられない、とまらない”でおなじみの「かっぱえびせん」から、紀州産の完熟梅を使用した「かっぱえびせん 紀州の完熟梅味」を1月12日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、1月19日から期間限定発売する（5月上旬終売予定）。1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者（松尾孝）が幼少期の好物であった