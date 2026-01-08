テレビ東京は11日、『巨大マグロ戦争２０２６【200キロ超怪物と激闘！初競り5億円マグロ争奪戦裏側】』（後6：30〜9：54）を放送する。【番組カット】こんなにでかいの!?巨大マグロを釣り上げる漁師舞台は青森大間。2018年、23歳で一本釣り漁師デビューを果たした菊池和喜（30）は努力を重ねメキメキと頭角を表し、今や若手ナンバーワン漁師へと成長。念願の新船も購入した。そんな和喜は、新たな夢に向かって意気込んでいた