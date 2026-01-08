党会合であいさつする公明党の斉藤代表＝8日午後、神戸市公明党の斉藤鉄夫代表は8日、神戸市の党会合で、将来的な与党復帰が目標だとの認識を示し、実現への意欲を強調した。「国民の信頼を勝ち得れば、再び与党として政策実現で力を発揮する。そのことを目指して再出発したい」と呼びかけた。具体的な時期などには言及しなかった。自民党との連立政権からの離脱に触れ「原点に返り、公明が何のために存在するかを見つめ直そう