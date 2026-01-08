中日、阪神、カブスなどで日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）とセ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）がYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。福留氏が中日・岡林勇希外野手（23）に対する高い期待を明かした。「僕コイツに関しては厳しいですよ」と切り出した福留氏。昨季2度目の最多安打を記録したことも「たまたまですよ」とバッサリだ。「技術的なことなんですけど当てにいって逃げるとか、反