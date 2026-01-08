8日昼前、東京・大田区のマンションで40代くらいの男性が殺害された事件で警視庁は特別捜査本部を設置しました。この事件は8日昼前、東京・大田区のマンションの一室で、40代くらいの男性が血だらけの状態で倒れているのが見つかり現場で死亡が確認されたものです。遺体には、首の右側や後ろ側、下腹部、左の耳たぶ、左の太ももなどにそれぞれ2,3センチ程度刃物のようなもので刺された傷があるということです。警視庁は、傷が背中