2024年のレディスプレリュード（大井・Jpn2）などを制したグランブリッジ（牝7・栗東・新谷功一厩舎）が、1月7日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道勇払郡安平町の追分ファームで繁殖馬となる予定。グランブリッジは2019年4月29日生まれ。父シニスターミニスター、母ディレットリーチェという血統で、馬主はサイプレスホールディングス合同会社。JRAでは5戦2勝、獲得賞金は1665万2000円（付加賞含む）。一方、地方競馬で