2023年の報知杯フィリーズレビュー（G2）を制したシングザットソング（牝6・栗東・高野友和厩舎）が、1月7日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道白老郡白老町の白老ファームで繁殖馬となる予定。【フィリーズレビュー】シングザットソングが人気に応えるフィリーズレビューで重賞初制覇シングザットソングは2020年1月27日生まれ。父ドゥラメンテ、母ザガールインザットソングという血統で、馬主は有限会社社台レースホース