◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１月８日、美浦トレセン２連勝で百日草特別を制したアッカン（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父ホークビル）が、順調な仕上がりをアピールした。美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは、外アースインハマー（３歳１勝クラス）を大きく追走する形から、６ハロン８２秒９―１１秒８で強めに追って、約１馬身遅れでフィニッシュした。奥村武調教師