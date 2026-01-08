山岳リゾート地のスイス南部クランモンタナのバーで４０人が死亡した火災から、８日で１週間となった。バーの安全管理体制が問題視されるなか、行政による点検の不備も新たに判明し、責任を追及する動きが出てきた。（クランモンタナ船越翔、写真も）店前の路上には幾つもの花束やキャンドルが供えられていた。火災発生後に張られた白いシートや規制線が今も残り、店内はうかがえない。近くの雑貨店員のレオニー・ボスマさん