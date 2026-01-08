子どもが大人になり、恋人との将来を考えはじめたとき、親はそっと見守りたい気持ちと共に、引っ掛かるような不安を感じる瞬間もあるのではないでしょうか。夢を追うことは素晴らしいことですが、その夢がわが子の人生を巻き込み、負担を負わせる形で語られたとしたら……。今回は、娘の彼氏が“夢”として語った喫茶店開業計画に戸惑い、不安を抱えたママの投稿です。『23歳の娘は、都内の企業で勤務しています。娘の彼氏、大学の