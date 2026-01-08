北九州市が市長公用車の運行実績を記録した日誌を10年以上にわたり公文書として作成・保有していなかった問題で、同市の武内和久市長は8日、運行業務の委託先に運転日誌の提出を求め、公文書化して管理するよう運用を見直す方針を示した。同日の定例記者会見で「長年続いてきた事務処理の在り方をアップデートしていく」と述べた。