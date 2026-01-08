浜岡原子力発電所の再稼働の審査をめぐり、中部電力がデータを不正に操作していた問題で、1月8日、中部電力の会長が陳謝しました。 【写真を見る】「中部電力にずっとお世話になっている」再稼働遠のき地元経済にも影 近隣自治体からは非難やまず 浜岡原発のデータ不正問題 再稼働が遠のいたことで地元の経済にも影を落としていますが、安全性の根底を覆す事態に近隣自治体からの非難はやみません。 ＜鈴木康太記者