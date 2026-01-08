新潟県佐渡市で8日未明、林と空き家を焼く火事がありました。警察は落雷が火事の原因の可能性もあるとみて、消防ともに捜査を続けています。8日午前1時前、佐渡市羽茂大崎で「林が燃えている」と目撃した人から消防に通報がありました。消防車両6台が出場し、火は約6時間後に消し止められましたが、約49平方メートルの杉林と隣接する木造一部２階立ての空き家が全焼しました。この火事によるけが人はいません。警察によりま