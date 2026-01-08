米穀安定供給確保支援機構は８日、２０２５年１２月に調査した、今後３か月間のコメ価格の見通しを示す指数を発表した。指数は１１月の前回調査より５ポイント低い２７となり、３か月連続で今後価格が安くなるとの見方が強いことを示す水準の５０未満となった。２７という指数は２１年９月以来、４年３か月ぶりの低水準となる。米穀機構は全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）などで構成し、コメの需給や価格を把握するため、全