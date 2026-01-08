¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹ 3¡¼0 Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¡Ê1·î4Æü¡¦½÷»ÒÂè11Àá¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÀ¤â¤â¤ò¹âÂ®¡È¥Ú¥·¥Ú¥·¡É Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÄÁ¸÷·Ê¹¥¥×¥ì¡¼¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Ä¾¸å¡¢Ì£Êý¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½ËÊ¡¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤ËÂ­¸µ¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍÛµ¤¤Ê¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¹ÔÆ°¤Ç´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎÂè11Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ÏAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤È