【その他の画像・動画等を元記事で観る】女王蜂の新曲「PERSONAL」がTVアニメ『地獄楽』第二期EDテーマに決定。合わせて、「PERSONAL」の世界観をイメージした最新アーティストビジュアルも公開された。TVアニメ『地獄楽』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』(著・賀来ゆうじ)を原作とした大注目のアニメーション作品。東京・大阪で開催された第二期先行上映会にて