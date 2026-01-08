俳優の熊谷真実さん（65）が2026年1月6日、自身のインスタグラムを更新。華やかな衣装ショットを披露した。バッチリメイクのアップショットも熊谷さんは、「素晴らしいスタッフのおかげで盛り盛りの花魁風新春ドレス！完成！」といい、黒地に金色の柄がデザインされた衣装を着こなす姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、赤いブーツを履き、黒地に金色の柄がデザインされた衣装を着用。ゴージャスな赤い髪飾りをつけ