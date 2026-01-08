鈴木実貴子ズが、2026年1月28日にリリースするメジャー2ndアルバム『いばら』リリースツアーの追加ゲストアーティストを発表した。2月19日に東京・新代田FEVERで行う『いばら』リリースツアーの初日公演の竹原ピストル参加はすでに発表していたが、今回、追加で3月8日の名古屋公演に日食なつこ、4月21日の大阪公演、22日の岡山公演に炙りなタウン、5月10日の仙台公演にtoddleの参加が決定した。あわせて『いばら』リリースツアーオ