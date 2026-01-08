スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、夫の怒りの感情に戸惑う相談者に、江原がアドバイスを送りました。江原啓之＜リスナーからの質問＞ 私は長年勤めていた会社を辞め、現在夫とカナダへ留学中の主婦です。夫にとっては初めての海外生活で、環境の変化から夫婦喧嘩をすることがありま