秋田朝日放送 秋田県内で８日、雪の事故が相次ぎました。湯沢市と大仙市でそれぞれ７０代女性が除雪作業中に大けがをしました。 警察によりますと、８日午前６時半ごろ、湯沢市桑崎の住宅ではしごに上り屋根の雪を下ろしていた７３歳の女性がおよそ３ｍの高さから転落しました。女性は隣の家の人に助けを求め、湯沢市内の病院に搬送されました。背中の骨などを折る大けがです。 同じころ大仙市北野目でもスノーダン